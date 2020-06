Jeugdzorg in Zeeland overspoeld door vechtscheidingen

Burgemees­ter worden in coronatijd is verre van ideaal. Maar je ontdekt gelijk wel meer, merkt Jack van der Hoek

19:09 ZIERIKZEE - Op de achtergrond in zijn werkkamer van het gemeentehuis in Zierikzee, klinkt zachtjes de radio. BLØF zingt over hier aan de kust. Jack van der Hoek (57) voelt zich helemaal in zijn element. Zondag is het exact een maand geleden dat hij de burgemeestersketting kreeg omgehangen. En wat hij al wist voordat hij als gedeputeerde vanuit Haarlem de overstap naar Schouwen-Duiveland maakte, weet hij nu honderd procent zeker: ,,Op dit prachtige eiland wil ik met mijn vrouw ook oud worden.”