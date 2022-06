Jeugdfestival in Hulst als startschot voor een bruisende culturele toekomst

Hulst Cultureel is de programmaraad van Hulst en programmeert voorstellingen op verschillende plekken in de stad. ,,Sinds kort valt de programmaraad onder Stichting Den Dullaert”, vertelt Monique de Backere, zakelijk leider bij Den Dullaert, het cultureel podium van de stad. ,,In ons gebouw zit ook Kreatieve Vorming, een cursuscentrum waar allerlei creatieve workshops worden aangeboden. Vanaf 1 januari 2023 komt de Muziekschool Zeeland eveneens in Den Dullaert. Daarmee krijgen we een gevarieerd cultureel centrum.”