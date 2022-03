Jeugdbescherming Zeeland niet langer onder toezicht ministerie

van de straat Frans en Nanda voelen zich jong door kleinkinde­ren, maar: ‘Je zou zo graag willen dat de wereld ietsje mooier was’

Verhalen van mensen liggen op straat. Wij tekenen ze elke week op. Dit keer Frans en Nanda Ars uit Goes die zichzelf door een wandeling over de Oostwal in Goes even proberen af te leiden van de angstige tijd.

9:30