Jerry van Zuijlen doet stap opzij bij Amadore-groep

Van Zuijlen blijft wel verbonden aan het bedrijf waar onder meer Hotel Arion op de Vlissingse boulevard, het Stadshotel in Goes en meerdere grand cafés onder vallen. "Jerry gaat zich nu vooral bezighouden met onze plannen voor verbouwingen, nieuwbouw en uitbreiding", zegt Elenbaas-Acda.

De nieuwe leidinggevende is geboren in Vlissingen, woont in Goes en was haar carrière begonnen als hotelmanager bij Amadore Kamperduinen. Sinds 1 augustus is zij naast Jerry aan haar nieuwe baan begonnen en met ingang van 1 september heeft Van Zuijlen de dagelijkse leiding volledig aan haar overgedragen.