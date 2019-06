Jeroen van Bunder wint PZC Giro Wielerspel met ongekend puntenaantal

Leiding

Van Bunder nam in het tweede weekend van de Giro de kop in het algemeen klassement, moest die tijdens de vlakke etappes nog even afstaan en nam in het derde weekend definitief de leiding. Nummer twee was Jan-Kees Boonman uit Oudelande. Die was bijna de hele Giro bovenin het klassement te vinden. Boonman sprokkelde 6305 punten bij elkaar. Reny Verplanke uit Terneuzen wist in de laatste dagen nog te klimmen naar plek 3.