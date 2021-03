Jens lijkt een doodgewone puber, maar in zijn hoofd gaat het steeds mis; behandeling in VS kan hem helpen

Maar nu gloort er een sprankje hoop, voor Jens en de naar schatting honderdduizend jongeren die met vergelijkbare onoplosbare klachten rondlopen. Een ‘stille epidemie’ aldus experts. Een behandeling in een privékliniek in het Amerikaanse Utah zou mogelijk een belangrijk deel van zijn problemen kunnen oplossen. Moeder Kim Witte zet alles op alles om haar zoon daar naartoe krijgen. Het lastige is dat de methode in Nederland (nog) niet wordt erkend en de zorgverzekering dus geen cent meebetaalt.

Ik krijg de kriebels van een spijkerbroek

Aan de buitenkant valt niet direct iets op aan Jens. Zoals iedere doorsnee puber hangt hij onderuit op de bank, in een wijdvallend, zwart Nirvana-T-shirt en een gemakkelijk zittende trainingsbroek van dezelfde kleur. Toch gaat daar direct al zijn probleem achter schuil. ,,Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een spijkerbroek heb gedragen. Zit me veel te strak. Daar krijg ik de kriebels van.” Net als reizen met trein of bus, zegt hij. ,,Te veel prikkels!”

Sinds anderhalf jaar woont Jens met negen andere kinderen in een gezinshuis in Goes: Huis van Hoop van Rianne en Wim Verschuure. ,,In het oude uitvaartcentrum van Monuta. In mijn slaapkamer lagen vroeger lijken opgebaard. Daarom heb ik lekker airco. En we hebben een hele grote koelcel waar we de voorraad groente, fruit en drinken bewaren. Super handig! Eng? Nee joh! Er is hier niemand doodgegaan of zo. Als het nou een martelkamer was geweest....”

Na zelfmoordpoging opgenomen in een gesloten instelling

Omdat Jens toch meer begeleiding nodig heeft dan het Huis van Hoop in Goes hem kan bieden, moet hij daar weg. Waar naartoe, dat is nu nog even de grote vraag. Tot z’n dertiende woonde hij bij moeder Kim op Goeree-Overflakkee. Na een zelfmoordpoging werd Jens opgenomen in een gesloten instelling in Den Haag. ,,Daar zat ik dan als psychiatrieklant tussen jongens die meisjes verleiden tot seks met anderen en gasten, die overvallen hadden gepleegd. Licht raar dus.” Ook van zijn verblijf in een jeugdzorggroep werd Jens niet beter. Tot hij in Goes een plekje vond, woonde hij afwisselend bij opa en oma in Zierikzee en thuis bij zijn moeder.