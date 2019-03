Jean Dhooge van De Oesterij is de meest markante horecaondernemer van Zeeland

Zeeuwse zorgsector flirt met werkzoeken­den op Dare2Care

7:00 GOES - Een ontmoeting met de zorg, dat was het festival Dare2Care. Woensdag presenteerden 26 organisaties zich in de Grote Kerk in Goes om in gesprek te gaan met belangstellenden voor een baan in de zorg. Met hapjes, drankjes en allerlei activiteiten werd het bijna een uitje.