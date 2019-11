Je woning verwarmen zonder aardgas; rekenmodel geeft kijkje in de keuken van de energietransitie

Twee personen te water in jachthaven Breskens; één wordt behandeld voor onderkoe­lings­ver­schijn­se­len

21:36 BRESKENS - De brandweer is vanavond uitgerukt omdat in de jachthaven van Breskens twee personen te water waren geraakt. Een van hen is door ambulancepersoneel behandeld voor onderkoelingsverschijnselen.