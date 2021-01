Je wilt huisarts worden in Zeeland, dan kun je zomaar tegen rare regels aanlopen. ‘Dit is absurd’

GOES - Ze heeft een droom: huisarts worden. In Zeeland. De Zeeuwse is al arts in het ziekenhuis in Goes en mag zich specialiseren tot huisarts. De vlag kan dus uit? Mooi niet. Want ze moet haar opleiding in Zwolle doen. Terwijl er in Zeeland een opleidingsplek en een tekort aan huisartsen is. ,,Zo zijn de regels, het is absurd. Ze moet haar huis verkopen, verkassen en haar man moet op zoek naar een andere baan.”