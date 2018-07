Je vrienden niet meer kwijt op City of Dance dankzij speciale app

Zelfs helikopter zoekt naar vermiste hond op Schouwen: 'Noa voelt als een kindje van me, verschrik­ke­lijk'

12:27 SCHARENDIJKE - Myrthe Zintel uit Zwolle is intens verdrietig. Twee weken geleden is ze op een camping in Looperskapelle bij Scharendijke haar hond Noa kwijtgeraakt. Het dier is nog altijd niet terug. Ondertussen zoekt een team van 15 mensen naar de viervoeter. Zelfs vanuit de lucht.