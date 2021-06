Je vergapen in het museum, ontbijtje pakken in een restaurant, lekker naar de film of een concert: het kán weer!

Bij het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp is net het gras gemaaid. De schoonmaakparade trekt door het gebouw om te zorgen dat alles spic en span is als de bezoekers arriveren. ,,Vanavond wordt het glas opgepoetst”, zegt directeur Stef Traas. Bij de bunker is net een bekisting voor nieuw beton gesloopt. ,,Ja, we zijn overal bezig met dingetjes die nog gebeuren moeten. De voorraad van het horecagedeelte aanvullen, bijvoorbeeld. De afgelopen weken hebben we hele rolcontainers weggebracht naar de Voedselbank en weggegeven aan vrijwilligers, allemaal eten dat over de datum was. Zonde, zonde. Nu staan de boodschappen van de Sligro klaar om opgeborgen te worden.”