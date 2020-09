Je rijbewijs halen vergt geduld: Zeeuwen moeten drie maanden wachten op theorie-examen

video Stoffen­spek­ta­kel Goes in corona­stijl: ‘Uitstekend geregeld’

16 september GOES - Het stoffenspektakel in Goes is terug van weggeweest. Het evenement werd in maart van dit jaar nog afgelast vanwege corona, maar vandaag was het weer stof happen als vanouds in de Zeelandhallen. Alhoewel, helemaal als vanouds was het niet. Er was dit keer zelfs een hoop anders dan anders.