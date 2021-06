‘Je kunt een dijk niet eindeloos ophogen, wisselpolders zijn het onderzoeken waard’

VIDEO | POLL Schaf maar af, dat mondkapje. ‘Het eerste half jaar hebben we ook zonder gelopen’

16 juni GOES - Wat zijn we blij als dat ellendige mondkapje niet meer op hoeft. Of het nu zo’n wegwerp-ding is, of een zorgvuldig handgemaakte. Als je het op straat vraagt, zijn voor- en tegenstanders het over één ding eens: de vlag mag uit als het kabinet het mondmasker eind deze maand al in de ban doet. En niet pas in september. ,,Het eerste half jaar hebben we ook zonder mondkapje gelopen.”