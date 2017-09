Je kind op Sint-Maarten: ‘Als ik een jet had, dan haalde ik ‘m op’

‘Ik kan maar heel kort bellen. Het gaat goed met me.’ En klik, binnen een paar seconden was de verbinding verbroken. Hoe kort ook, die boodschap was een enorme opluchting voor Marina en Ed Wiersum uit IJzendijke. Ze hoorden eerder via iemand anders dat hun dochter Nouk (22) veilig was, maar hadden nog geen contact met haar. ,,Ik wist niet wat ik haar moest vragen, maar even haar stem horen was genoeg”, zegt Marina.

Ook Lilian Bakels en haar man Boud slaakten een zucht van verlichting toen ze hun zoon Boyd (26) aan de telefoon kregen. Hij postte ook een foto op Facebook, waarop te zien is dat zijn zwaar beschadigde auto verticaal tegen een lantaarnpaal staan. ,,Zijn huis is ontwricht. Maar hij is veilig. Dat is het allerbelangrijkste”, zegt Lilian.

Boyd woont en werkt twee jaar op Sint-Maarten. Nouk vloog er drie weken geleden heen om een jaar als onderwijzeres te werken. Marina: ,,Vorige week heb ik haar nog gebeld. ‘Nouk, ik heb een vlucht gevonden naar Curacao. Boek ‘m nu! Maar ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze wilde de school niet in de steek laten.”

De ouders volgden de afgelopen dagen elk nieuwsbericht over de situatie op het eiland. Ze hielden ook onderling contact over hun kinderen. ,,Ik zat constant bij de computer, de tv, de telefoon en keek naar webcams op Sint-Maarten”, zegt Marina. ,,Je leven staat on hold”, vult Lilian aan. ,,Je voelt je zó machteloos. Als ik een jet had, dan haalde ik hem op.”

Lilian weet dat haar zoon niet mee naar huis zou gaan. Sterker: hij blijft door de orkaan hoogstwaarschijnlijk langer dan gepland. ,,Hij werkt in de infrastructuur”, legt Lilian uit. ,,Hij wil helpen om het eiland weer op te bouwen. Dat vind ik prachtig. Wij zouden hetzelfde doen.” Nouk kan weliswaar niet meer werken op een school, omdat het gebouw verwoest is, maar ze liet Ed en Marina gisteren in een kort telefoongesprek weten dat ze ook wil blijven om te helpen.