Je houdt ervan of je spuugt erop, het stadhuis van Terneuzen: ‘Zoiets hebben we in Amsterdam niet hoor’

Oneens (63%) Zelfs Guus de Bakker niet. En dan behoort de jonge ambtenaar tot de groep liefhebbers - en niet zo’n beetje ook. ,,Als bodes zijn wij degenen die als eersten binnenkomen en als laatsten weggaan. We staan boven op dit machtige gebouw om de vlag te hijsen voordat de zon opkomt en als ik dan de stad zie ontwaken, met dit prachtige uitzicht, dan voel ik me trots. Trots dat ik hier mag werken.”

Volledig scherm Uitzicht op de Schelde, en een andere groep die werd rondgeleid. © Wendy Wagenmakers

Daar hebben de haters mooi niet van terug. En die haters, die zijn er. Al worden het er steeds minder, nu het iconische stadhuis zelfs landelijk in de spotlights staat. Precies vijftig jaar staat het brutalistische gebouw als een baken aan de Schelde en ter ere daarvan waren er vrijdag rondleidingen. Daarvoor hadden zich zoveel mensen aangemeld dat de groep in vieren werd gesplitst.

Volledig scherm Beton met houtnerven. Trucje van de architect. © Wendy Wagenmakers Wie mee was, kon met eigen ogen zien dat het gebouw er van binnen helemaal niet zo kil uitziet als de buitenkant doet vermoeden. Integendeel: tussen de betonnen pilaren zit veel hout verwerkt. Mooie bruine latten, helemaal volgens de laatste trends. Wie goed kijkt, ziet bovendien houtnerven in het beton. Trucje van de architect.

Volledig scherm Terugkerend betonnen element, met de looks van een (gevuld) wijnrek. © Wendy Wagenmakers

Die architect, Jaap Bakema, bedacht wel meer mooie dingen. Rechthoekige tl-buizen bijvoorbeeld, precies passend bij de brutalistische uitstraling van het gebouw, en gordijnen met kaarsrechte plooien tot aan de grond. Ze hangen er nog. Alleen de groene vloerbedekking heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een hippe pvc-vloer. Mét werkje.

Volledig scherm Het plafond in het stadhuis van Terneuzen, met de brutalistische tl-buizen. © Wendy Wagenmakers Vlak voor de kamer van de burgemeester kantelen alle hoofden naar het plafond, waar het beton zelfs sierlijke vormen begint te vertonen. De burgemeester, Erik van Merrienboer, geniet van al het ‘ge-ooh’ en ‘ge-aah’. ,,Het is ook mooi! Hoewel dat beton ook best een uitdaging is hoor, wat betreft wifi. En het gebouw, nou ja, het laat je zeg maar de seizoenen ook binnen goed beleven. Maar dat levert ook weer mooie gespreksstof op.”

Buiten laat de burgemeester van een afstandje zien dat de architect een zekere bedoeling had met het gebouw. ,,Het moet een schip voorstellen.” Hij wijst naar de zaal helemaal bovenin, met uitzicht over de Schelde. ,,Dat is de burgerzaal, de allermooiste plek. En dat is niet voor niets. Dit gebouw heeft een heel democratische opbouw.”

Vertel Ronald Aker wat. De Amsterdammer weet álles van brutalistische architectuur en is voor de vierde keer tweeënhalf uur in de auto gaan zitten om het stadhuis van Terneuzen te zien. ,,Dit is een parel uit het werk van Bakema. Een parel uit de hele architectuur. Zoiets moois hebben we in Amsterdam niet hoor.”

Hij kan het weten, als architectuurgids in zijn stad. ,,Ik ben al heel lang geïnteresseerd in moderne stedenbouw, van de jaren 20 tot het einde van de wederopbouw en echt, mooier dan het stadhuis van Terneuzen wordt het niet. Het is een gebouw met een ziel.”

Volledig scherm Beton en hout, beton en hout, beton en hout. © Anne Hana

En dat terwijl menig Terneuzenaar voor zijn huwelijksvoltrekking liever uitwijkt naar een alternatieve locatie. Ook Peter de Kraker kent ze. Of je houdt van het gebouw, of je spuugt erop. Er zit niets tussen.”

Zelf loopt De Kraker, toevallig ook nog raadslid in zijn stad, trots rond in een T-shirt met het stadhuis erop. ,,Ik weet nog dat ik er voor het eerst was, als kind, toen we er met school naartoe gingen. Ik was zó onder de indruk. En dat ben ik nog. Het heeft iets stoers, iets onverschrokkens. Schoonheid met een rauw randje...”

... net als Terneuzen zelf? ,,Net als Terneuzen zelf.”

Volledig scherm De trouwzaal in het stadhuis. © Anne Hana