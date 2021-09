Je camper of caravan stallen in Zeeland: vergeet het maar, vrijwel alles zit vol

We kopen met zijn allen meer campers en caravans. Dus is het logisch dat we ook vaker zoeken naar een plek om ons mobiele vakantiehuisje te stallen. Nou, dat kopen is makkelijker dan stallen, blijkt uit een rondje door de provincie. Neem Caravanstalling Arnemuiden, met zo’n 400 plekken een van de grotere stallingen in Zeeland. ,,Er zijn geregeld mensen die bellen of ze hem alsjeblieft bij ons buiten mogen neerzetten, omdat ze hem echt nergens kwijt kunnen”, vertelt Annemarie Oele. ,,Daarom hebben we ook op de website gezet: sorry, we zitten vol. Want daarvoor werden we elke dag gebeld en kregen we mailtjes.”