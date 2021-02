Je bent een dief van je eigen portemonnee als je nu een huis koopt

column ernst jan rozendaal De Hilversum­se talkshows kregen geen genoeg van de uitroep van Pechtold: ‘In Zééland?’

18 februari Er verscheen een minzaam lachje op zijn gezicht en hij rolde nog net niet met zijn ogen. ,,In Zééland?” Hij blikte rond en zag dat hij de lachers op zijn hand had. Niet alleen de pakweg honderd aanwezigen in de Zeeuwse Bibliotheek, bleek later. Want ook de Hilversumse talkshows kregen vier jaar geleden geen genoeg van dit beeld van Alexander Pechtold, destijds lijsttrekker van D66. Omroep Zeeland en de PZC hadden hem uitgenodigd voor een interview voor publiek en we vroegen of het wel een goed idee is de commissaris van de koning te kiezen, zoals D66 graag wil. ,,Bent u niet bang dat er een soort Popie Jopie zou kunnen opstaan?”, zei ik, waarop Pechtold zijn punt scoorde.