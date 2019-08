Jaws op het Vlissingse strand

Brandstich­ter (19) uit Goes: tweeënhalf jaar celstraf geëist

14:21 MIDDELBURG - Tegen de inmiddels negentienjarige M. W. uit Goes is vandaag voor de rechtbank in Middelburg een celstraf van 42 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk geëist. W. wordt verdacht van diverse brandstichtingen in Goes en Kapelle, waarbij ook enkele woningen in Goes in brand vlogen. De officier van justitie wil bovendien dat W. een schadevergoeding van bijna 22.000 euro betaalt.