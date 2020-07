Jasper en Eric ontvangen weer toeristen: ‘Maar het blijft spannend hoe het verder gaat’

video Gries, de mummie van de Grote Kerk in Veere, is écht meer dan 500 jaar oud

16:23 VEERE - Archivaris Peter Blom maakte een sprongetje van vreugde toen hij het nieuws hoorde. De in 1958 in de Grote Kerk van Veere gevonden mummie van een kat is echt meer dan 500 jaar oud. ,,Dat bevestigt het verhaal dat de kat door de bouwers van de kerk als offer is ingemetseld."