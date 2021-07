Jarig in de winter en nu een feestje vieren: ‘Dan wil ik een keer buiten zwemmen’

Bente en Milou (10): ‘We vierden onze verjaardag 'met de klas via de computer’

De zusjes Bente en Milou werden 10 jaar op 13 januari. Een kinderfeestje zat er toen niet in voor de tweeling uit Terneuzen. Milou: ,,Het was gek, we hebben met onze klas via de computer onze verjaardag gevierd.” Bente: ,,We zijn verder gewoon thuis gebleven en we kregen taartjes. Er was nog wel wat visite, maar geen kinderfeestje.”