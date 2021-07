Jarenlang een seksueel roofdier in je huis: kom daar maar eens overheen, als kind

Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut, is hoogleraar ‘intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen’. Ofwel, de vicieuze cirkel van slachtoffers die daders worden of opnieuw slachtoffer in een andere situatie. Steketee: ,,We weten uit de literatuur dat 40 procent van de kinderen die opgroeien in een onveilige omgeving, bijvoorbeeld door seksueel misbruik, opnieuw slachtoffer wordt óf dader. Bijvoorbeeld: kinderen die mishandeld zijn, kiezen later een partner die hen weer misbruikt of mishandelt. Of ze gaan dat zelf doen.”