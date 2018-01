Januari was zacht, nat en somber

VLISSINGEN - Deze maand januari gaat bij Weeronline de boeken in als zacht, nat en somber. Op de Zeeuwse meetpunten Vlissingen en Wilhelminadorp heeft het zelfs geen moment gevroren. In De Bilt was het gemiddeld 2,5 graden warmer dan normaal.

De zachte lucht ging vaak gepaard met regen en bijna overal was het natter en somberder dan normaal. In het midden en noordoosten viel bijna twee keer de normale maandsom. Daarbij heeft het drie keer gestormd. De storm van 18 januari was zeer zwaar. Met gemiddeld 5,6 graden in De Bilt valt deze januari net in de top-10 warmste januarimaanden. Normaal is het gemiddeld 3,1 graden.

Warmste dag

Op 24 januari werden deze maand de hoogste temperaturen gemeten. In Woensdrecht (Noord-Brabant) steeg de temperatuur naar maar liefst 14,7 graden. Met 14,4 graden in De Bilt werd het officieel de warmste 24 januari sinds het begin van de metingen in 1901.

Zon

De zon scheen op de vijf landelijke hoofdstations deze maand gemiddeld ruim 42 uur. Dat is bijna 20 uur minder dan normaal. Van deze stations schijnt de zon in Vlissingen normaal het langst, maar dit jaar scheen de zon in Vlissingen zelfs 25 uur minder.

Onstuimig

Met drie stormen was januari ook een behoorlijk onstuimige maand. De eerste was op 3 januari. Het was meteen een zware storm die op Vlieland windkracht 10 was. In Vlissingen werd eerder die dag een windstoot van maar liefst 141 kilometer per uur gemeten.

Op 18 januari was het extreem weer en werd halverwege de ochtend het weeralarm Code Rood van kracht. Aan de kust stond een zeer zware storm met in Hoek van Holland een windstoot van 143 km per uur. In het westen bereikte de wind ook in het binnenland stormkracht en tot in de Achterhoek kwamen zeer zware windstoten voor van 120 km per uur. In grote delen van het land is flinke schade ontstaan en werd het openbare leven ontregeld.