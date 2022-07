Janneke over de uitersten van de Vierdaagse: ‘Gisteren was het zweten, vandaag had ik een nat pak’

Zeiknat kwamen Janneke en Jan vandaag over de finish. De heuvelachtige ‘Dag van Groesbeek’ zit erop. ,,De sfeer was onverminderd leuk, ondanks de regen”, zegt Jan. Hij is blij met de temperatuur vandaag. ,,Ondanks dat we vanaf het middaguur tot de binnenkomst om 15.15 uur regen hadden, was het een geslaagde dag. Het was een lekker temperatuurtje met veel zuurstof in de lucht. Zonder regen was het perfect geweest.” Wat hem opvalt, is de onverminderde support langs de zijlijn. ,,Dat mensen daar uren in de regen staan om hun geliefden én wildvreemden aan te moedigen, dat vind ik bijzonder. Het was opnieuw waanzinnig druk en de sfeer zat er weer goed in. De route is wel pittig voor je kuiten, met al die bergen en dalen. Maar daar was ik op voorbereid”, vertelt hij terwijl zijn wandelschoenen staan te drogen.

Volledig scherm Jan Dagevos en Janneke Koster lopen deze week de Vierdaagse. © Dirk-Jan Gjeltema

,,Het is een Vierdaagse van uitersten”, zegt Janneke. Tegen twaalven kwam ze als een ‘verzopen katje’ over de finish. Dag twee zit erop, honderd kilometer in de benen. ,,Ik was totaal niet voorbereid op de regen, ik had niet eens een poncho bij me. Ik kan er alleen maar om lachen, voor ik het wist was de finish weer in zicht.” Het lijkt misschien of ze een persoonlijk record wil vestigen. Maar zo snel mogelijk finishen, daar draait het niet om voor de Axelse. ,,Ik loop altijd snel, zo’n 7 kilometer per uur. Gisteren ben ik zelfs nog naar de Vierdaagsefeesten geweest. Dat viel me vanmorgen wel even zwaar. Ik wil wel rustig lopen, maar dit is gewoon mijn tempo.”

Ze kijkt terug op een geslaagde dag, maar maakt zich ook zorgen om haar ‘vierdaagsegenootjes’. ,,De zeven heuvelenroute vind ik sowieso al prachtig. Zelfs de Zevenheuvelenweg ging vandaag soepel. Het was voor mij weer een topdag, maar mijn vierdaagsegenootjes waarmee ik verblijf zijn er nog niet. Misschien hebben ze last van blaren, of zijn ze uitgevallen. Dat is nog even spannend.”

Volledig scherm Janneke Koster tijdens de Nijmeegse Vierdaagse © Janneke Koster