Janneke Metselaar vertrok naar Groningen ‘Het is een grote afstand, maar Zeeland is hier nooit echt ver weg’

Vanwege mijn werk aan de universiteit zijn we in 2008 vanuit de Randstad naar Groningen verhuisd. Ook Serge vond snel een baan, in de chemie in Delfzijl. We verhuisden met onze zoon Pieterbas – toen 2 jaar oud, inmiddels 15 jaar – en onze pasgeboren dochter Annabel – inmiddels 13 jaar – naar het noorden. We zouden weer terugkeren naar het Westen of naar Zeeland als mijn proefschrift af zou zijn. Het is anders gelopen, omdat we ons steeds meer thuis begonnen te voelen. Onze jongste dochter Marjolein – inmiddels 9 jaar – werd in Groningen geboren en we waardeerden onze contacten en hobby's meer en meer."