Janis overtuigt als muziektheater

Belangrijke vraag over Janis Joplin is, of ze echt een ‘unhappy, unlucky, little girl blue’ was. Het antwoord maakt het verschil tussen een krijsende, dwangmatige narciste of een gevoelige, miskende ziel. Het kan ook opheldering geven over haar dood. Was het zelfmoord, was het een overdosis, was het de eenzaamheid? Was het roekeloosheid? Die antwoorden zijn er niet direct, maar actrice Beaudil Elzenga (28) gaat er in de muziekvoorstelling Janis naar op zoek .