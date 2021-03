Jan-Willem Hament is niet zo van de elitaire kunst: ‘Leuntje en Merien zijn van iedereen’

Politie vindt 71.000 euro in twee Franse auto's in Goes

7:49 GOES - De politie heeft gisteren in twee Franse auto's in Goes, meer dan 71.000 euro gevonden. Een medewerker van de verkeerspolitie zag de Franse voertuigen, wilde die controleren en vroeg daarvoor assistentie van het politieteam Oosterscheldebekken.