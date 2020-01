Jan Peter Balkenende opent jubileum Ostrea Lyceum

Zeeuwse mbo-studenten verkennen internatio­na­le banenmarkt

13:24 VLISSINGEN - Franse studenten die in Vlissingen leren hoe ze Zeeuwse bolussen moeten bakken. En Zeeuwse studenten die ontdekken dat je in Frankrijk echt niet naast een docent kunt gaan zitten in het restaurant. Voor mbo’ers van Scalda is een weekje uitwisseling met buitenlandse studenten de afgelopen drie jaar steeds normaler geworden. Wel zo handig, want het bedrijfsleven schreeuwt om mensen, ook als die uit het buitenland moeten komen.