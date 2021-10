Jan kreeg een beroerte. Nu ligt er iets op het puntje van zijn tong. (En dat de hele dag)

videoVLISSINGEN - Morgen, 29 oktober, is het Wereld Beroerte Dag, met aandacht voor de alarmsignalen. Vlissinger Jan Gatsonides (62) zou graag vertellen wat voor hem de gevolgen waren, maar dat is lastig. Jan heeft er afasie aan overgehouden.

,,Ken je dat, dat iets op het puntje van je tong ligt maar je kunt er maar niet op komen? Dat heeft een afasiepatiënt nu voortdurend”, zegt logopediste Marieke Franken. Afasie treft bijna de helft van de mensen die een beroerte overleeft. Zo ook Jan. Vorig jaar rond deze tijd zat hij in Zwitserland, om een fabriek op te zetten voor het COVID-19 vaccin. Nu leert hij opnieuw praten.

Zijn vrouw Carmen vertelt over die dag dat het opeens stil werd. ,,Hij had corona gekregen. Ik dacht: als dat maar goed afloopt. Maar na twee weken knapte hij langzamerhand weer op. Jan en ik belden elke dag. Maar die avond niet.”

Beroerte in de nacht

Nu weet ze wat zich toen in Zwitserland afspeelde. ,,De buurvrouw was op visite toen Jan opeens wegviel. Zij dacht aan epilepsie. Toen hij weer bijkwam, wilde ze hem naar het ziekenhuis meenemen, maar hij wilde slapen. Die nacht heeft hij een tweede beroerte gehad. We weten nu de oorzaak: hoog cholesterol in combinatie met een stolsel van de corona. De volgende morgen lag Jan op de grond. Halfzijdig verlamd. Hij zei alleen maar ‘ja’. Ook als hij nee bedoelde.’’

,,Dat de buurvrouw de signalen niet herkende, dat ze 112 niet belde.” Carmen snapt het niet. ,,Ze was nota bene verpleegkundige. Nu is kostbare tijd verloren gegaan”, zegt Carmen geëmotioneerd. ,,Jan belde me vanuit het ziekenhuis. Hij kon alleen maar huilen. Hartverscheurend. Ik ben direct naar Zwitserland gevlogen. Voortdurend hing ik aan de telefoon met het revalidatiecentrum Revant in Goes, of hij direct na terugkeer in Nederland kon worden opgenomen. De verlammingsverschijnselen trokken na twee dagen weg. Het gaf hem hoop, dat de rest ook goed zou komen.”

Elke seconde telt

Eén op de vier mensen krijgt een beroerte. Vanaf dat moment telt elke seconde. Hoe sneller de bloedtoevoer naar de hersenen hersteld kan worden – in de acute fase – hoe groter de kans dat iemand overleeft. Hoe eerder de therapie begint – in de herstelfase – hoe groter de kans dat andere hersencellen de aangetaste functies overnemen. Bij Jan gaat, midden in de lockdown, alles fout. Carmen: ,,Tussen die ziekenhuisopname en dat hij weer in Nederland kwam, zaten bijna twee weken. Hij moest dáár in quarantaine, hij moest hier in quarantaine. Tot overmaat van ramp kwamen ze bij revalidatiekliniek Revant pas na drie maanden tot de conclusie dat hij opgenomen moest worden voor observatie en intensieve behandeling. Dat had natuurlijk veel eerder moeten beginnen.”

Sinds augustus volgt Jan het dagprogramma van het Afasiecentrum in Goes. Het is hard werken. Van 09.30 tot 12.00 uur: koffie, discussiegroep, communicatiegroep. Na de lunch: leesgroep, computergroep, schrijfgroep. Alles draait om communicatie. Zijn logopediste, Hilde Aarts: ,,Jan is positief, creatief, intelligent en spreekt meerdere talen. Dat scheelt heel veel. Hoe jonger je bent, hoe meer kans er is dat de hersenen zich herstellen.” Maar, zegt ze ook: het is altijd de vraag hoever je komt.

Stapje voor stapje vooruit

Vandaag leidt collega Marieke Franken de groep. Met behulp van spelkaarten komt een gesprek op gang. Adrie Steenbakker uit Goes (85) is voormalig ambtenaar bij de gemeente Middelburg. Speelzaalleider Angela Suikerbuik (50) uit Halsteren heeft naast afasie nog eenzijdige verlammingsverschijnselen, net als haar buurman Hans Smits (68) uit Hulst, die in de levensverzekeringen zat. De meesten komen al jaren. Stapje voor stapje gaan ze vooruit, nog steeds. Ze leren hier niet alleen communiceren, met alle hulpmiddelen die er zijn, maar ook omgaan met hun beperkingen.

En: accepteren dat sommige dingen nooit meer terugkomen. Werken kunnen ze allemaal niet meer. Jan: ,,Collega’s. Weg. Weg. Weg.” Angela: ,,Rock-’n-rollen! Zingen in het koor! Sporten!” Adrie stopte met biljarten, Hans met golfen. Bij de harmonie in Hulst is hij nog altijd bestuurslid, maar hoe geeft hij zijn kennis van jaren door? Toch nog een lichtpuntje: ,,Mijn huisarts is de voorzitter. Die snapt het.”

Herken die beroerte en bel 112! Wereldwijd is beroerte doodsoorzaak nummer 1. In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 46.000 mensen een beroerte. De drie meest voorkomende signalen zijn: scheve mond, verwarde spraak en verlammingsverschijnselen. In alle gevallen geldt: direct 112 bellen. Wat in de volksmond een ‘beroerte’ heet, kan een bloeding in de hersenen zijn (een scheur in een bloedvat) maar ook een propje dat het vat verstopt. In beide gevallen stokt de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen en sterven hersencellen af. Bij een TIA lost het propje al snel op en knapt de patiënt meestal na een half uur weer op. Onschuldig is zo’n TIA echter niet: het is vaak een vooraankondiging van een infarct. Bij zo’n herseninfarct blijft het propje zitten en zijn de gevolgen ernstiger en vaak blijvend. Of het nu een TIA, infarct of bloeding is: de verschijnselen zijn hetzelfde. De behandeling is echter wel heel anders: bij bloedklonters moet direct een bloedverdunner worden gegeven, bij een bloeding juist niet.

Ja en automaat

Bijna een jaar later is het nu. De ‘chronische fase’ is aangebroken. In het Afasiecentrum in Goes oefent hij, onvermoeibaar. Met plaatjes, met een schriftje, met zijn smartphone, met gebarentaal: Jan laat geen middel onbenut om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Het gaat langzaam beter. Carmen: ,,De eerste maanden waren het ergste. Ja en automaat: meer kon hij niet zeggen.”

Jan moet leren omgaan met zijn beperkingen. Zijn oude baan, weet hij nu, zal hij nooit meer kunnen oppakken. Jan is veranderd. Carmen: ,,Hij is nu liever, meer een gevoelsmens. Hij is ook impulsiever en denkt minder na over de gevolgen van wat hij doet. Gelukkig trekt dat bij. In het begin kocht hij van alles, de gekste dingen. Terwijl we geen geld hadden. Jan was als zzp’er hoofdkostwinner en we zitten nog vijf jaar van ons pensioen af. Ik werk drie dagen in de zorg, maar zal meer uren moeten gaan werken.”

Aandacht voor de partner

