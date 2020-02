Jan is ook deze keer weer bij het NK Tegenwindfietsen. ‘Als je een beetje conditie hebt, kun je meedoen’

Video Nieuwe brandstof laat scooters en brommers stotteren en slecht starten

20:04 GOES - Elke dag rolt er wel eentje binnen, een scooter die stottert en slecht start. Jacco Sanderse van Scooterpromo.nl in Goes stelt dan steevast de vraag: welke benzine tank je? E10 met een hoger gehalte aan bio-ethanol is bijna altijd de boosdoener, weet Sanderse.