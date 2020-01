Jan Hage: ‘Zeeland is voor mij een lage horizon met heel veel lucht’

Eens een Zeeuw... Kunnen we je een Zeeuw noemen?

,,O, zeker. Mijn roots liggen daar. Vanaf mijn vierde woonde ik met mijn ouders en twee overgebleven zussen in Zeeland. Toen ik klein was woonden we in Sint Annaland en toen ik zeven jaar was verhuisden we naar Zierikzee. Mijn vader was een echte Zeeuw. Hij kwam uit Sint Maartensdijk. Mijn moeder niet, die komt uit Zuid-Holland. Ze zit nu in zorgcentrum Hebron in Nieuwerkerk. Of ze daar weten dat ik veel met orgels doe weet ik niet. Nou ja, ze weten in Zeeland wel dat ik een Hage ben. Een tijdje terug speelde ik in Scherpenisse en na afloop vroegen ze: van wie bin jie d’r eene? Van Hoage, van ‘ier toch?’’ Jan schatert.