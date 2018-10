Jan en Yuri zijn de grootste Oranjefans in Zeeland; en dit waren hun mooiste momenten

Record aan co­ke-vang­sten in Vlissingen-Oost

20:41 VLISSINGEN-OOST - Voor de tweede maal binnen een week is in de haven van Vlissingen-Oost een grote partij cocaïne onderschept. Met behulp van speurhonden van de douane werd vrijdag in een schip geladen met bananen 721 kilo gevonden.