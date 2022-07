Jan en Janneke in de Vierdaagse: de één is blij met ingekort programma, de ander baalt

Omdat de eerste wandeldag vanwege de hitte is geschrapt, hoeven ze nog maar drie dagen te lopen. ,,Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik ben blij dat die dag eruit is gehaald’’, zegt Jan maandag vanuit het gehucht Balgoij waar hij deze week overnacht. ,,Vanochtend heb ik mijn polsbandje opgehaald en toen al was te merken hoe warm het hier is. Ik ben geen hittedier en moet er altijd heel erg aan wennen. Ik drink nu veel thee en probeer verder niet veel te doen.’’

Hij gaat ervan uit dat hij de drie dagen volmaakt. ,,Het is altijd spannend. Tijdens de voorbereiding bleek de combinatie van padel, wielrennen en wandelen iets te veel van het goede en kreeg ik een beetje last van mijn knie. Daar ben ik nu nog wat onzeker over. Maar ik ga ervan uit dat het me gaat lukken.”

Janneke reist pas dinsdagochtend vroeg vanuit Axel naar Nijmegen. ,,Onder normale omstandigheden kon je alleen op zondag of maandag aanmelden. Maar zonder die eerste wandeldag kan het nu ook op dinsdag. Nou, daarom ben ik nog lekker thuisgebleven. Het scheelde mij een nachtje slapen op een Nijmeegse zolderkamer.’’

Ze begrijpt helemaal dat de organisatie van vier naar drie dagen is gegaan. ,,Maar ik baal wel heel erg. Een Vierdaagse hoort nou eenmaal vier dagen te zijn, niet drie. 150 kilometer wandelen in plaats van 200 vind ik nogal een verschil. Het voelt op één of andere manier toch als een minder knappe prestatie. Bovendien keek ik erg uit naar de eerste dag, vanwege de route en de gezelligheid. De tweede wandeldag, nu dus de eerste, gaat over saaiere stukken.’’