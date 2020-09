Jan de Prentenknipper kan anderhalve eeuw na zijn dood zó op instagram

Hij slingerde door het leven. Jan Huiszoon was zijn echte naam, geboren in 1798. Toen hij in 1870 overleed, duurde het even voor de journalisten van het ‘Volksblad’ in Goes in de gaten hadden dat hen een grootheid was ontvallen. De naam Jan Huiszoon zei hen niets. Nadat ze ontdekten dat iedereen hem kende als Jantje de Prentenknipper klommen ze alsnog in de pen: ‘Hij was een kunstenaar in zijn vak, het vak van prentenknippen’.