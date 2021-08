Jan But verloor zijn hart aan het water: zeilen was zijn leven

Jan was op het water helemaal in zijn element. Als scheepselektrotechnicus was hij veertig jaar op of onderweg naar schepen in Zeeland en in de Antwerpse haven. Hij repareerde en installeerde navigatie- en communicatieapparatuur. Hij vertelde na een biertje graag over zijn tochten bij nacht en ontij naar schepen in donkere havens of over hachelijke helikoptervluchten naar booreilanden.