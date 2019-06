Jan Boskamp schiet 50 vrachtwagens vol Zeeuwse mossels weg: Mosselkaravaan is herboren

Ook de mosselbedrijven zijn blij met de karavaan. “Dit is absoluut goed nieuws voor de mosselbedrijven”, zegt Inge Risdal, directeur bij Aquamossel in Yerseke. “De mosselkwekers hebben het dit jaar al zo zwaar. Op sommige percelen in de Oosterschelde is ruim zestig procent van de mossels overleden vanwege de schuimalg. Wat extra aandacht voor de mossels is dan zeker goed.”



Jan Boskamp, oud-voetballer en tv-analist bij Veronica Inside geeft volgende week woensdag het startschot voor de mosselkaravaan. “We zochten iemand die zowel in Nederland en België bekend is, en die ook nog Bourgondisch is”, zegt Sintnicolaas. “Dan kom je al snel bij Jan Boskamp uit. En hij blijkt ook nog een groot liefhebber van mossels”, lacht ze.



De eerste mossels zijn woensdag te proeven aan een lange mosseltafel op een ponton bij De Oesterij in Yerseke. Een (voorlopige geheime) Zeeuwse chef-kok geeft er een kookdemonstratie. Om 12.30 uur vertrekt de stoet van de mosselkaravaan.