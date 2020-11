Jan Baan: ‘Grijp de kansen die er zijn, prent ik mezelf elke dag in’

Kaas met een Zeeuws luchtje

6 november Het is Nationale Kaasweek, een initiatief van het Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers. In Zeeland doet onder meer Ruben's Kaasspeciaalzaak in Terneuzen mee. Eigenaresse Anja Ruben promoot deze week vooral Noord-Hollandse kazen die in de Zeeuwse lucht zijn afgerijpt. ,,Daardoor krijgt de smaak een vleugje zilt.”