Jager edelherten: ‘Het moet in één keer raak zijn’

Zijn naam heeft hij liever niet in de krant. Niet dat hij zich schaamt voor zijn beroep, integendeel. Maar hij wil ook geen mikpunt worden van dierenactivisten. Hij komt uit Zeeuws-Vlaanderen en is al jaren beroepsjager. Hij heeft in het verleden ook edelherten gedood. ,,Nee, niet in Zeeuws-Vlaanderen", grinnikt hij. Want daar komen ze niet voor. En dat is precies het probleem.