Jager aangehouden na schietincidenten in Kloetinge en Kapelle

Dichte mistbanken in Zeeland

9:00 VLISSINGEN - In Zeeland en op de Wadden komen dichte mistbanken voor. Dat meldt weeronline.nl. Daarbij is het zicht minder dan 200 meter en zeer lokaal minder dan 50 meter. De mist is erg verraderlijk, omdat het zicht op de weg soms snel kan afnemen. Op weerstation Woensdrecht (West-Brabant) was het zicht zojuist slechts 43 meter. In de tweede helft van de ochtend verdwijnt de mist.