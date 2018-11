Jacques (51) uit Hulst speelt 350.000 euro bij elkaar in tv-show ‘Postcode Loterij De Weg naar het Miljoen’

Jacques won samen met 39 dorpsgenoten uit postcodegebied 4561 een studioplaats in de nieuwe show. Zij waren met inwoners van vier andere Nederlandse wijken aanwezig in de studio. De eerste vragenronde levert per wijkvak een kandidaat voor het spel op. De vijf kandidaten beginnen vervolgens hun weg door de visuele werelden van het programma, die ze kunnen overwinnen door het juist beantwoorden van meerkeuzevragen. De ene keer bevinden de kandidaten zich in de wereld van de Olympische Spelen, waar zij vragen krijgen voorgeschoteld over bijvoorbeeld Nederlandse medaillewinnaars en termen uit de judosport. De volgende keer wanen ze zich midden in Parijs waar zij vragen voor hun kiezen krijgen over beroemde kunstwerken in het Louvre of over de nummer 1-hit van Kenny B. Jacques bleef deze keer als finalist over en legde de terugweg door nog eens vier werelden succesvol af.