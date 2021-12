Jacqueline van den Hil uit Goes kwam in de Tweede Kamer: ‘Niet gedacht dat ik het zó leuk zou vinden’

Het was een bewogen jaar voor Jacqueline van den Hil. Begin 2020 was ze nog ‘gewoon’ locatiemanager in zorgcentrum Ter Valcke in Goes, een paar maanden later nam ze namens de VVD plaats in één van de bekende blauwe stoelen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Haar nieuwe baan bevalt uitstekend. ,,Ik had niet gedacht dat ik het zó leuk zou vinden’’, zegt ze nu. ,,Natuurlijk heb ik mijn weg moeten vinden aan het Binnenhof, maar eigenlijk is dat best snel gegaan. Kort na de installatie is heel de kamer trouwens verhuisd naar een tijdelijk onderkomen, dus toen kwam iedereen weer in een nieuwe omgeving terecht.’’