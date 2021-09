Jacqueline en Otto wonen op La Palma: ‘De herrie is indrukwekkend. Dat gerommel gaat maar door’

Op zoek naar afval tussen het zeegras op de schorren

19 september RILLAND - Het slikschorrengebied tussen de Rattenkaai en de Oesterdam bij Rilland is echt zo’n stukje niemandsland. Waarom kiest Natuurmonumenten juist deze locatie uit voor een grote opruimactie in het kader van World Cleanup? We pluizen het deze zaterdag uit.