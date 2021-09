Jacqueline Baaijens doet mee aan de World Cleanup Day: ‘Ik stoor me mateloos aan zwerfvuil in de natuur’

Hee, daar ligt een mondkapje in het helmgras. Fervent wandelaar Baaijens stoort er zich mateloos aan. Deze vrijdag speurt ze naar rommel op Roompot Beach Resort in Kamperland, een vakantiepark van haar werkgever ,,Ik wandel veel, want ik zit door de week veel op kantoor. Als je erop uit trekt, dikwijls met familie en vriendinnen in de buurt van Goes, zie je pas hoeveel troep er in de natuur ligt. Op stille plekken vind je bierblikjes en wijnflessen in de bosjes. Bij bankjes heel veel sigarettenpeuken. Er staan trouwens veel te weinig prullenbakken.”