Jacht op Zeeuwse loverboys geopend

WATCH Nederland start vrijdag in Vlissingen een actie om commerciële seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes onder de aandacht te brengen. Het is een programma van kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Met professionele krachten speurt WATCH naar loverboys en hun klanten en beschermt de slachtoffers. Ze heeft de steun van de politie en hulporganisaties.



Volgens Ron Amperse (rechercheur mensenhandel Zeeland) heeft de politie te weinig mensen om alles te behandelen. ,,Alleen al in 2016 hadden we in de regio Zeeland/West-Brabant te maken met 496 signalen van mensenhandel. Elk jaar loopt het op. In 2012 waren het nog maar 170.”