Jaar niet rijden, boete en cel voor Belg

Begin april vorig jaar in Breskens ging het even niet goed met H. hij was zijn evenwicht kwijt, zag dubbel, had zijn broodnodige bril niet op maar er was volgens H. niets aan de hand en ook geen probleem om toch maar op zijn scooter te stappen. Slingerend reed hij over de Strandlaan en opeens was de rit even afgelopen. Hij knalde vol op een wandelaar.