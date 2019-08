Jaap Geelhoed werkt al 50 jaar als elektrotechnicus: ’Soms schiet ik nog in de storingsmodus’

Een halve eeuw werken bij dezelfde werkgever. Zelfs in deze tijd waarin mensen steeds langer doorwerken is het heel bijzonder. Voor Geelhoed voelt het niet als vijftig jaar. ,,De tijd is voorbijgevlogen. Het is altijd heel afwisselend werk geweest”, vertelt hij in het bedrijfsgebouw van Delmeco in Goes. De inwoner van Colijnsplaat kwam voor zijn werk overal Zeeland. Om wat voorbeelden te noemen: hij werkte aan de elektrische apparatuur op vaartuigen bij de bouw van de Oosterscheldekering, aan de menginstallaties bij Zeelandia in Zierikzee en aan hoogspanningskabels, maar ook in bejaardentehuizen en aan cv-installaties bij mensen thuis.