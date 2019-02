Video/poll Too Good To Go verovert Zeeland met app tegen voedselver­spil­ling

17:03 VLISSINGEN - Zeeuwse ondernemers sluiten zich in hoog tempo aan bij het initiatief tegen voedselverspilling Too Good To Go. De van oorsprong Deense startup, die een jaar geleden in Nederland begon, stelt winkeliers in staat goed voedsel dat anders weg zou moeten, toch nog te verkopen. Voor eenderde van de prijs. De klanten staan in de rij.