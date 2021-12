Ja, ze ziet het goed. Er zijn al flink wat Zeeuwen die haar een vierkante meter grond willen verkopen

GOES - Al flink wat Zeeuwen hebben er op gereageerd. Op? Nou, op haar opmerkelijke oproep begin deze maand: ‘ik zoek in Zeeland een vierkante meter grond. Om te kopen’.

Al hoopt Katinka Simonse vurig op nog meer reacties. Onder meer uit Goes, waar ze van oorsprong vandaan komt. Ze woont nu in Amsterdam en is beter bekend onder de naam Tinkebell. En nee, de oproep is geen grap. Ze wil grondbezitter worden in de provincie waar ze vandaan komt. Maar wie wil haar nu een stukje grond verkopen van één bij één meter?

Zeeuwen uit alle windstreken

,,Tot nu toe hebben 15 mensen me een vierkante meter grond aangeboden”, vertelt Katinka. Het gaat om Zeeuwen uit alle windstreken van de provincie. ,,Echt heel divers. Zo heb ik een aanbod gekregen om een stukje in een voedselbos te kopen. Maar er is ook een imker die grond aanbiedt. Er zitten boeren tussen, en mensen die me een stukje van hun eigen tuin willen verkopen.”

Wat moet je ermee?

Prachtig, maar waarom? Wat moet je nou met een vierkante meter, ook al ligt dat misschien op een pracht plek. Katinka vraagt zich af van wie Zeeland nou eigenlijk is. Helemaal niet zo gek. Want nu is Zeeland nog van veel mensen. Maar die groep wordt kleiner, denkt Katinka. ,,Omdat grond steeds duurder wordt.” Een kleinere groep, krijgt het dus steeds meer voor het zeggen. En wat heb je als eigenaar van die vierkante meter nog voor invloed op wat om je heen gebeurt?

Ze wil foto’s van... het uitzicht

Om daar achter te komen moet ze dus een stukje land kopen. ,,Ik vraag de mensen die hebben gereageerd om vier foto’s te maken. Ze moeten in hun vierkante meter gaan staan, om zich heendraaien en van elke zijde een foto van het uitzicht maken. Natuurlijk wil ik ook weten wat de grondprijs is. En ik wil de precieze coördinaten, zodat ik kan checken hoe het zit met de (toekomstige) waterstand.”

Want ze denkt dat het een project wordt van lange adem en dus moet het stukje grond bestand zijn tegen de eerste gevolgen van klimaatverandering. Lang niet iedereen snapt het project helemaal, grinnikt Tinkebell. ,,Ik kreeg een mailtje van iemand die me twee vragen stelde: of ik er alleen een bordje ging neerzetten en of het tijdelijk is. Diegene heeft duidelijk niet begrepen wat het woord ‘eigendom’ betekent.”

Eigenlijk hoopte ze nog deze maand een rondje te maken langs de meest veelbelovende perceeltjes. ,,Maar ik vind het onverantwoord om mensen te gaan bezoeken vanwege Covid. Dus vandaar dat ik uitstel tot eind januari. Dan ga ik overal even kijken. Samen met mijn zus.”

Burgemeester van Goes, heeft u nog een stukje Grote Markt?

Of ze verrast is van het aantal aanbiedingen? ,,Nou ik dacht dat er nog wel meer zouden reageren. Het leek me leuk om een stukje grond in Goes te kopen, maar daar heb ik nog geen aanbiedingen gehad. Het zou natuurlijk leuk zijn als de gemeente Goes zegt: weet je, we verkopen een stukje Grote Markt aan Tink. Dat zou ik interessant vinden. Maar dat heeft ze nog niet aangedurfd, helaas.” Wellicht dat de burgemeester nog belt? Lachend: ,,Nou, dat zou ik wel waarderen.”

Voor ze haar rondje maakt en een stukje Zeeland koopt, reist ze eerst nog naar Colombia. ,,Tussen Kerst en oud- en nieuw vertrek ik. En dan ben ik in de tweede helft van januari weer terug. Ik hoop dat het allemaal doorgaat. Ik ga Tanja Nijmeijer (ooit boegbeeld van de Colombiaanse rebellengroep FARC-red.) bezoeken. Over iemand gesproken die iets weet van grondbezit. Sinds haar dagboek is gevonden ben ik gepassioneerd door haar en heb ik met haar contact. Als ik terug ben, kom ik naar Zeeland om mijn stukje grond uit te zoeken.”