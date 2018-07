Ja hoor, het regent in het oosten van Zeeland

Dick Kooman verlaat Stichting Renesse

8:00 RENESSE - Meer dan de helft van het bestaan van de Stichting Renesse was Dick Kooman het gezicht naar buiten toe. In goed 33 jaar tijd zag hij het vermogen van de organisatie niet alleen groeien, als administrateur had Kooman ook een belangrijk aandeel in dat proces. Hij begint aan zijn laatste jaar. Het pensioen lonkt.