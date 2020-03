Ivy’s sneakers zijn zeldzamer dan die van Kanye West: Elk ontwerp maak ik maar één keer

VIDEONIEUW- EN SINT JOOSLAND - Als tiener had ik verschillende droombanen. Profvoetballer bijvoorbeeld of sneakerontwerper. Het is voor mij uiteindelijk de journalistiek geworden. Want betaald voetballers, daar heeft Zeeland er slechts een handjevol van. Weinig kans dus. En serieuze sneakermakers... Tot deze zaterdag ken ik er niet eens één in de provincie. Maar dan is daar ineens de pas 17-jarige Ivy Dekker uit Nieuw- en Sint Joosland.

Met een paar zelf ontworpen schoenen aan haar voeten doet ze de deur open. Op het eerste gezicht is Ivy Dekker een bescheiden meisje. Misschien zelfs een tikkeltje verlegen. Maar wel een bescheiden en ietwat verlegen meisje met een berg talent. Dat verraden de creaties die op tafel staan uitgestald. ,,Zullen we naar mijn werkplaats gaan?”, vraagt ze, na een kort gesprekje over de sneakers, aan de fotograaf.

Volledig scherm Ivy Dekker maakt haar eigen ontworpen sneakers. © Dirk-Jan Gjeltema

Het atelier - zo mag je het wel noemen - staat niet in New York of Tokio, steden die al verschillende sneakergrootheden voort hebben gebracht. Het bevindt zich in een tuinhuisje bij haar ouderlijk huis in het dorp Nieuw- en Sint Joosland. ,,Hier kan ik de muziek lekker hard zetten als ik bezig ben.” Ivy brengt er veel tijd door. Zeker een paar uur per dag. Anderhalf jaar geleden begon ze hobbymatig met het beschilderen van sneakers. ,,Ik zag het op YouTube en wilde dat ook. Voor mijn verjaardag kreeg ik toen een starterspakket.”

Volledig scherm Sneakers van Ivy Dekker. © Dirk-Jan Gjeltema

Bestelling uit Portugal

Ze begon te oefenen op relatief goedkope schoenen, puur voor zichzelf. ,,Dan is het minder erg als er iets fout gaat.” Maar daar bleef het niet bij. Sinds 1 februari staat Ivy ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder de naam Ivy Customs. Haar broer, die websites bouwt, gaf het bedrijf een digitaal thuis. En de zaken gaan goed. ,,Ik heb al zeker tien paar schoenen verkocht”, vertelt de tiener. ,,Door heel Nederland, aan iemand uit Nijmegen bijvoorbeeld. Nu ben ik zelfs bezig aan een bestelling uit Portugal.”

Want vraag naar exclusieve sneakers is er altijd en tegenwoordig steeds meer, lijkt het. De Amerikaanse wereldster Kanye West is er misschien wel de koning van. De samenwerking van de rapper met Adidas is immens populair en voor zijn oude collaboraties met Nike worden duizenden euro’s neergelegd. ,,Aan die bedragen denk ik nog niet hoor”, zegt Ivy, die alleen het aankoopbedrag van de basisschoen en zo’n 90 euro voor het ontwerp vraagt aan haar klanten. Maar haar sneakers zijn wél zeldzamer dan die van Kanye West. ,,Ieder ontwerp maak ik maar één keer.”

Tussenjaar

Voorlopig is Ivy Customs vooral nog een project voor erbij. De Walcherse zit nog gewoon op school. ,,Havo 5, dus ik ben bijna klaar.” Maar aan studeren moet ze nog even niet denken, want na dit schooljaar gaat de focus volledig op haar sneakers. ,,Ik heb besloten eerst een tussenjaar te nemen, om te kijken wat dit me gaat brengen. Ik ben nog jong, dus studeren zou altijd nog kunnen.”

Dromen heeft ze ook, zoals iedereen die op haar leeftijd heeft. Samenwerken met een bekend merk ziet ze bijvoorbeeld wel zitten. Het liefste met Nike. ,,Want de Air Max 1 is mijn favoriete schoen. Daar kun je ook heel veel kanten mee op.” En dat is precies hoe Ivy het graag heeft. Ze maakt uitgesproken schoenen, met veel kleuren en patronen. ,,Daar hield ik al van voordat ik dit deed. Zelf had ik al zilveren Nikes, met goud erop.”

Tijdens het gesprek heeft de verlegenheid plaatsgemaakt voor trots. Vol overtuiging vertelt de jonge ontwerpster over haar passie. Als ik na het interview weer buiten sta, kijk ik heel even naar beneden. Ik zie het paar witte sportschoenen aan mijn voeten. Hele simpele witte Nikes. ‘Thuis gooi ik er een paar verfklodders tegenaan’, schiet er door mijn gedachten. Maar nog geen twee seconden later komt het besef: Nee, daar waag ik mij niet aan! Ik ben geen Ivy. Want daar heeft Zeeland er echt maar één van.