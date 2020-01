IT-icoon én Zeeuw Laurens Simonse reikt Zeeuwse PioniersPrijs uit

Simonse, die in de Quote Top 100 van jonge miljonairs staat, zal de geldprijs van 5000 euro plus een kunstwerk overhandigen aan de winnaar. Dat is een ondernemer of instelling die blijk geeft van lef, vindingrijkheid, ondernemerschap en pioniersgeest. Simonse zal tijdens de bijeenkomst in de Abdij in Middelburg vertellen over zijn achtergrond, loopbaan en zijn visie op ondernemen.